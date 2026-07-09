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Türkiye
İHA 09.07.2026 04:20

Çorum'da otomobil park halindeki araca çarptı: 2'si polis, 4 kişi yaralandı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2'si polis, 4 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil park halindeki araca çarptı: 2'si polis, 4 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde A.Ç. idaresindeki otomobil, park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, emniyete ait ekip aracına çarparak durabildi.

Kazada, sürücü A.Ç. ile 2'si polis 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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