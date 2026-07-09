Çorum'da otomobil park halindeki araca çarptı: 2'si polis, 4 kişi yaralandı

Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde A.Ç. idaresindeki otomobil, park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, emniyete ait ekip aracına çarparak durabildi.

Kazada, sürücü A.Ç. ile 2'si polis 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.