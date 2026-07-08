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Türkiye
AA 08.07.2026 15:04

Türkiye'den Azerbaycan'a kokarcayla mücadele için 20 bin samuray arıcığı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde üretilen 20 bin samuray arıcığı, zararlılarla biyolojik mücadeleye destek amacıyla Azerbaycan'da doğaya salındı.

Türkiye'den Azerbaycan'a kokarcayla mücadele için 20 bin samuray arıcığı

Enstitünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan'da kahverengi kokarcanın yoğun olarak görüldüğü Zaqatala ve Balaken bölgelerinde biyolojik mücadeleye destek vermek için üretilen 20 bin samuray arıcığının doğaya bırakıldığı belirtildi.

Enstitüde görevli ziraat mühendisleri Mustafa Kılıç, Damla Sağlam ve Eşref Yavuz'un Azerbaycan'a laboratuvarda samuray arıcığı üretiminin nasıl yapılacağı konusunda eğitim de verdiği aktarılan açıklamada, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarımsal işbirliğini güçlendiren bu çalışma kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılmasına önemli katkı sunarken, sürdürülebilir tarımsal üretim hedeflerini de destekliyor. TAGEM olarak, biyolojik mücadele alanındaki bilgi birikimimizi ve araştırma altyapımızı uluslararası işbirlikleriyle buluşturarak sürdürülebilir tarıma katkı sunmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

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