Trump, Ankara'da Zelenski ile bir araya geldi

Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Zirvesi'nden övgüyle bahseden Trump, havalimanından toplantı alanına kadar her şeyin kusursuz olduğunu söyledi.

Trump, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Güçlü ve iyi biri. Harika iş çıkardı. Her şey mükemmel geçti. Gerçekten çok verimli bir toplantı yaptık." dedi.

Ukrayna'daki savaş hakkında "Zelenski çok etkili oldu" diyen ABD Başkanı, Ukrayna'ya Patriot füzeleri üretme hakkı verilmesi konusunda konuşacaklarını ifade etti.

Trump, "Sonunda bir anlaşma yapacağız, Putin anlaşma yaparsa buna uyar" dedi.

İran'a yönelik mesajlar

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef almasının ardından ABD'nin İran'daki hedeflere saldırı düzenlediğini hatırlatan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullandı.

"İran madem savaş istiyor, biz de o savaşı onlara verelim"



ABD Başkanı Trump:



????"Bir günde İran'daki tüm köprüleri yerle bir edebiliriz. Elektrik üretim tesislerinin hepsini vurabiliriz. Yapmak istemiyorum ama görünen o ki, bunu yapmak zorunda kalacağız." pic.twitter.com/jVRgBkNKJM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2026

İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerinin tekrar altını çizen Trump, Tahran'la yürütülen müzakerelerde temel gündem maddesinin ülkenin nükleer programı olduğunu belirtti.

Trump, "Çok basit, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz." diye konuştu.