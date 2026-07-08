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Dünya
TRT Haber, AA 08.07.2026 15:52

Trump, Ankara'da Zelenski ile bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Trump, Ankara'da Zelenski ile bir araya geldi

Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Zirvesi'nden övgüyle bahseden Trump, havalimanından toplantı alanına kadar her şeyin kusursuz olduğunu söyledi.

Trump, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Güçlü ve iyi biri. Harika iş çıkardı. Her şey mükemmel geçti. Gerçekten çok verimli bir toplantı yaptık." dedi.

Ukrayna'daki savaş hakkında "Zelenski çok etkili oldu" diyen ABD Başkanı, Ukrayna'ya Patriot füzeleri üretme hakkı verilmesi konusunda konuşacaklarını ifade etti.

Trump, "Sonunda bir anlaşma yapacağız, Putin anlaşma yaparsa buna uyar" dedi.

İran'a yönelik mesajlar

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef almasının ardından ABD'nin İran'daki hedeflere saldırı düzenlediğini hatırlatan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerinin tekrar altını çizen Trump, Tahran'la yürütülen müzakerelerde temel gündem maddesinin ülkenin nükleer programı olduğunu belirtti.

Trump, "Çok basit, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

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