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Dünya
AA 08.07.2026 15:03

Rusya: Kiev'deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Rusya: Kiev'deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör eylemlerinde" bulunduğu belirtilen açıklamada, buna karşılık olarak Rus ordusunun gece Kiev'deki askeri savunma tesislerine yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahla gerçekleştirildiği aktarılarak, "Saldırı sonucunda, FP-5 Flamingo seyir füzeleri için parçaların üretildiği ve depolandığı 'Samsung-Ukrayna' sanayi işletmesi ile uzun ve orta menzilli insansız hava araçları (İHA) montaj atölyesi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

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