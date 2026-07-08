Sıfır Atık Vakfı ile UNICEF Türkiye'den güç birliği

Galataport'ta gerçekleşen imza töreninde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, çevresel sürdürülebilirliği, toplumsal kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Ağırbaş, bu anlayışla çocukların, gençlerin ve gelecek nesillerin daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir dünyada yaşamasını sağlayacak farkındalık ve davranış dönüşümünü önceliklendirdiklerini belirterek, "Bugün UNICEF'le imzalayacağımız bu mutabakat zaptı, ortak hedeflerin güçlü göstergelerinden bir tanesi. Çocuğa yapılan her bir yatırım aynı zamanda sürdürülebilir geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Hz. Mevlana bu topraklarda yetişmiş büyük bir arif. Kendisinin çok sevdiğim bir sözü var, 'Bir sonraki neslin geleceğini şimdiki nesil hazırlar' diyor. Bizden sonra gelecek neslin geleceğini hazırlamak zorundayız. Gelecek kuşaklara iyi bir dünya bırakmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Vakfı'nın İstanbul ve Türkiye'deki vatandaşların geleceği için çalıştığını vurgulayan Ağırbaş, dünyada 8 milyar insanın daha mutlu, daha müreffeh, daha adil bir dünyada yaşaması için mücadele verdiklerini dile getirdi.

Çocukların çevre bilinci, sıfır atık ve iklim konularını erken yaşta öğrenebileceği modeller kurarak, eğitimler organize edeceklerini aktaran Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla güçlü bir seferberliğe başlıyoruz. Çocuklarımızın bilgisini, birikimini, becerisini aileleriyle beraber güçlendireceğiz. Yine UNICEF'le beraber başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki çocuklar için de bir şeyler yapacağız. Daha sağlıklı, daha güvenli, sürdürülebilir bir geleceğe hep birlikte katkı sağlayacağız."

İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Ağırbaş, UNICEF'le olan çalışmaları artıracaklarını kaydetti.

"Biz Sıfır Atık Vakfı olarak özel sektörün bu süreçlere katılımını önemsiyoruz"

Ağırbaş, bu yıl Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağını anımsatarak, "Sıfır Atık Vakfı olarak özel sektörün bu süreçlere katılımını önemsiyoruz. Özel sektör masada olmadan ve etkin katılımı olmadan mutlak başarıya ulaşmamız ne yazık ki mümkün değil. Sıfır Atık Vakfı olarak yaptığımız bütün toplantılarda özel sektörü, kamuyu, sivil toplumu ve akademiyi aynı masa etrafında topluyoruz. Bilimin başarısına ve bilimin ışığında yapılan çalışmaların başarısına inanıyoruz." diye konuştu.

Törende gazetecilerin imzalanan protokole ilişkin sorularını da yanıtlayan Ağırbaş, iki yıldan uzun süredir beraber çalıştıkları UNICEF'in geçen ay İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumunun ana paydaşlarından biri olduğunu söyledi.

Ağırbaş, çocuklar için sıfır atık, çevre ve iklimle alakalı eğitimler ve tiyatro gösterileri organize ettiklerini anlatarak, bunları Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde uyguladıklarını söyledi.

UNICEF'le beraber Türkiye'nin tecrübelerini dünyaya aktaracaklarına dikkati çeken Ağırbaş, "UNICEF de bizim 'Sıfır Atığın Başkenti İstanbul' vizyonumuzu destekliyor. Kendileri de buralarda çeşitli çalışmalar yapacak. Önümüzdeki süreçte 86 milyon vatandaşımızla beraber dünyanın geleceğini yakından ilgilendirecek çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz. Sıfır Atık Vakfı dünyada 8 milyar insanın vakfı. Emine Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek." diye konuştu.

Türkiye'de gerçekleştirilecek COP31'de de çocuklarla alakalı güçlü çalışmalar yapacaklarını anlatan Ağırbaş, çocukları da aileleriyle beraber sürece dahil ederek güçlü bir vizyon ve eylem planı hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.

İklim değişikliği konusunda gençlerin ve çocukların rolü

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise protokol kapsamında, gençlerin ve çocukların güçlü bir role sahip olmalarını sağlamak amacıyla birlikte çok önemli faaliyetler yürüttüklerini ve ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Marchi, iklim değişikliğine uyum konusunda politikaların ve stratejilerin hayata geçirilmesinde, koşullar ne olursa olsun gençlerin ve çocukların güçlü bir rol üstlenmesini amaçladıklarını aktararak, ilerleyen yıllarda Sıfır Atık Vakfı ile ortak faaliyet ve çabaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Törende, Samed Ağırbaş ile Paolo Marchi, çocukların ve gençlerin çevresel sürdürülebilirlikle iklim eylemi alanındaki bilgi, farkındalık ve katılımını güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat zaptını imzaladı.

Buna göre iki kurum, çocuk hakları perspektifiyle çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel okuryazarlığın geliştirilmesi ve çocukların iklim politikalarına etkin katılımını destekleyecek ortak çalışmalar yürütecek.