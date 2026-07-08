Estonya Başbakanı Türk zırhlı araçlarını inceledi

Nurol Makina, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'ya gelen Estonya heyetini üretim tesisinde ağırladı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Savunma Bakanı Hanno Pevkur ve beraberindeki heyet, şirket yetkililerinden üretim altyapısı, mühendislik kabiliyetleri ve zırhlı araç çözümleri hakkında kapsamlı bilgi aldı. Ziyarette, savunma sanayisinde potansiyel işbirliği alanlarına ilişkin verimli görüşmeler gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında Nurol Makina tarafından üretilen araçlarla heyet üyelerinin katılımıyla test sürüşleri yapıldı.

Michal, Zirve kapsamında yaptığı açıklamada Türk zırhlı araçlarına ilişkin, "Şu anda Estonya'nın zırhlı araçlarınız için bir referans ülke gibi olduğunu söyleyebilirim. İyi iş çıkarıyorlar, ordumuz onlardan oldukça memnun. Onları farklı rollerde kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Nurol Makinayı, 2024 yılında da Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ziyaret etmişti.

Rekabeti kazandı, sonrasında desteğiyle de memnuniyet sağladı

Estonya, kalite, sürdürülebilirlik ve hızlı teslimat süreleri dolayısıyla savunma güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Nurol Makina tarafından üretilen 100 adet NMS EWB 4x4 (YÖRÜK) aracını tercih etti. Bunlara ek olarak kullanım esnasında sağlanan güçlü entegre lojistik destek de kullanıcılarda yüksek memnuniyet oluşturdu.

Savunma ve İçişleri bakanlıklarının ihtiyacına yönelik yapılan sözleşmenin ardından araçlar yoğun şekilde ülkenin ihtiyaçları için özelleştirildi.

Araçlar, Estonya’da yapılan çok uluslu NATO tatbikatlarında aktif görev alarak başarıyla görev yaptı.

Estonya, Türkiye ile savunma ilişkilerini geliştirmede Avrupa ve Baltık ülkeleri arasında öncüler arasında yer alıyor. Türk şirketleri de eşit rekabet koşullarını değerlendirerek rakiplerine karşı üstünlük sağlayıp Estonya'da sorumluluklar üstleniyor.

Estonya'nın tedarik zincirini Batı Avrupa veya Kuzey ülkelerinin firmalarının dışında Türkiye ile çeşitlendirmesi, bu anlamda jeopolitik dayanımını artırdığı şeklinde değerlendiriliyor.