Trump: Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basına değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Zirvesi'nden övgüyle söz eden Trump, havalimanından toplantı alanına kadar her şeyin kusursuz olduğunu söyledi.

Trump, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Güçlü ve iyi biri. Harika iş çıkardı. Her şey mükemmel geçti. Gerçekten çok verimli bir toplantı yaptık." dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri hedef almasının ardından ABD'nin bu ülkedeki hedeflere saldırı düzenlediğini anlatan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerinin tekrar altını çizen Trump, Tahran'la yürütülen müzakerelerde temel gündem maddesinin ülkenin nükleer programı olduğunu belirtti.

Trump, "Çok basit, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

Trump'tan İran için "Köprüleri hala duruyor, istersek yerle bir ederiz" mesajı

İran'a yönelik saldırılara ilişkin Trump, "Onları en üst seviyede vurmuyoruz, köprüleri hala duruyor, istersek yerle bir ederiz." dedi.

Trump, Hark Adası'nı alabileceklerini dile getirerek, orduya "petrol boru hatlarını vurmama" emrini verdiğini belirtti.

İran'da Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenini vurmadığını ve İranlıların bunun için kendilerinden zaman istediklerini anlatan Trump, "Hiçbir şey yapmadık, onlar için güvenliydi." dedi.

İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırabilecekleri ya da yeniden uygulayabilecekleri mesajını veren Trump, "Bu abluka, sadece İran'a yönelik olacaktır." ifadesini kullandı.

Trump, İran'a yönelik saldırılarda dün gece 28 gemiyi batırdıklarını dile getirerek, bu gece tekrar saldırı düzenleyebileceklerinin işaretini verdi.

"Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenski ile görüştüğünü belirten Trump, her iki liderin de savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmak istediklerini söyledi.

Trump, Putin'in üzerinde "büyük baskı" olduğunu belirterek, "(Putin'in) Yaşananlardan memnun olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Putin'le sık sık konuştuğunu vurgulayan Trump, savaşın Rusya'yı da "zorladığını", Putin'in savaşı bitirmek istediğini söyledi.

Trump, Zelenski ile gerçekleştireceği görüşme kapsamında Patriot hava savunma sistemlerinin gündeme geleceğini belirterek, "Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verecek ve bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz." diye konuştu.

Patriot füze savunma sistemlerinin bulunduğunu ancak buna kendilerinin de ihtiyacının olduğunu vurgulayan Trump, "Ukrayna'ya gösterdiğimizde çok hızlı şekilde üretebilirler. Buraya şirketi getireceğiz ve şirketle çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya gidecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine Trump, "Savaşın bitmesini tercih ederim. Gizli Servis, bu fikri çok sevmez." yanıtını verdi.

Trump, Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için son bir tarihin olmadığına dikkati çekerek, "Oval Ofis'teki toplantımızda güvenlik garantilerinden bahsettiniz. (Ukrayna'nın) Bir tür güvenlik garantisine ihtiyaçları olacak, onlarla çalışacağız." diye konuştu.

"Ukrayna ile bir İHA anlaşması yapacak mısınız?" şeklindeki soru üzerine Trump, "(Ukrayna'nın) İHA'larını alacağız ve İHA yapacağız." cevabını verdi.

Açıklamaları sırasında dili sürçen Trump, bir yerde "İran İslam Cumhuriyeti" yerine "Japonya İslam Cumhuriyeti" ifadesini de kullandı.

Zelenski'den "hava savunması ve müzakere" vurgusu

Zelenski de ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe teşekkür ederek, NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmelerde öncelikli gündem maddesinin hava savunması ve müzakereler olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın "Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" mekanizmasına verilen destekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Zelenski, insansız hava araçlarına ilişkin iş birliğinin başladığını bildirdi.

Zelenski, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi için Trump'ın gerekli adımları atacağının altını çizdi.

Savaşın başlangıcında Putin'in daha güçlü konumda olduğunu ancak üstünlüğü kaybetmeye başladığını savunan Zelenski, Ukrayna'nın teknolojik açıdan Rusya'nın önüne geçtiğini ve bu nedenle sahadaki kontrolü ele almaya başladıklarını söyledi.