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Savunma
AA 08.07.2026 18:17

ROKETSAN ASSAN Group'un savunma sanayii varlıklarını satın aldı

ROKETSAN, mühimmat, havan ve roket sistemleri gibi alanlarda üretim yapan ASSAN Group'un tüm savunma sanayii varlıklarını satın aldı.

ROKETSAN ASSAN Group'un savunma sanayii varlıklarını satın aldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun açtığı ihale sonunda ROKETSAN, 471 milyon dolar bedelle ASSAN Group'un savunma sanayii varlıklarının yeni sahibi oldu.

Alınan bilgiye göre ROKETSAN, satın almanın ardından yüzde 100 iştiraki olarak kurulacak şirket üzerinden bu tesisleri işletecek. Var olan tesislere yönelik yeni yatırım, teknoloji ve altyapı transferi yapacak.

Tesislerde Mk serisi uçak bombaları, 107 ve 122 mm roketler, GPS ve güdüm teknolojileri, 155 mm güdümlü obüs mühimmatı, kimyasal patlayıcı üretimi gibi bir dizi üretim gerçekleştirilecek.

ROKETSAN, son dönemde adından söz ettiren TAYFUN dahil tüm balistik füzelerin harp başlıklarının üretimini de burada sürdürecek.

ROKETSAN, yapacağı yatırımlarla var olan kabiliyetleri önemli ölçüde artıracak. Bununla beraber tesislerin istihdama katkısı da büyüyecek.

Tüm bu faaliyetlerle kurulacak şirketin kısa sürede Türk savunma sanayiine önemli katkı sağlaması ve uluslararası pazarlarda adından söz ettirmesi hedefleniyor.

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ROKETSAN Savunma Sanayii
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