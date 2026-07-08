Parçalı Bulutlu 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 08.07.2026 16:07

Türk savunma sanayiinden "güvenilir çözüm ortaklığı" vurgusu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), son 12 ayda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık yüzde 56’sının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğini ve kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını açıkladı.

Türk savunma sanayiinden "güvenilir çözüm ortaklığı" vurgusu

SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk savunma sanayisinin mevcut kapasitesi, yürütülen projeler ve uluslararası işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, SSB'nin 4 bini aşkın firmadan oluşan savunma sanayisi ekosistemini ortak hedefler etrafında koordine ettiği belirtilerek, 1400’den fazla projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğü kaydedildi. Ayrıca kurumun yürüttüğü savunma sanayisi diplomasisiyle milli kabiliyetlerin küresel işbirliklerine dönüştürüldüğüne değinildi.

 

"İhracatımızın yaklaşık yüzde 56’sını NATO ülkelerine gerçekleştirdik"

Sektörün ihracat rakamlarındaki stratejik artışın vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 12 ayda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatımızın yaklaşık yüzde 56’sını NATO ülkelerine gerçekleştirdik. İHA’lardan jet eğitim uçaklarına, komuta kontrol merkezlerinden askeri yazılımlara, deniz ve kara platformlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir kabiliyet alanında dost ve müttefiklerimizin güvenilir çözüm ortağıyız.

Türkiye ortalamasının 40 katına ulaşan kilogram başı ihracat değerimiz, yüksek teknoloji üretiminde ulaştığımız seviyenin somut göstergesidir. Bu vizyonun ve güçlü iradenin sahibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz."

ETİKETLER
NATO NATO Ankara Zirvesi Savunma Sanayii Havacılık
Sıradaki Haber
Türk savunma sanayii kapasitesi NATO Zirvesi kapsamında ele alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:04
New York borsası artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle düşüşle açıldı
16:59
İran: Maceracı girişimlere derhal karşılık verilecek
16:52
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ankara'da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık
16:24
Estonya Başbakanı Türk zırhlı araçlarını inceledi
16:50
Trump, Ankara'da Zelenski ile bir araya geldi
16:03
NATO Ankara Zirvesi Bildirgesi açıklandı
NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı yapıldı
NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı yapıldı
FOTO FOKUS
ABD Başkanı Trump, otelinden ayrıldı
ABD Başkanı Trump, otelinden ayrıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ