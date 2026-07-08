Türk savunma sanayiinden "güvenilir çözüm ortaklığı" vurgusu

SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk savunma sanayisinin mevcut kapasitesi, yürütülen projeler ve uluslararası işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, SSB'nin 4 bini aşkın firmadan oluşan savunma sanayisi ekosistemini ortak hedefler etrafında koordine ettiği belirtilerek, 1400’den fazla projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğü kaydedildi. Ayrıca kurumun yürüttüğü savunma sanayisi diplomasisiyle milli kabiliyetlerin küresel işbirliklerine dönüştürüldüğüne değinildi.

"İhracatımızın yaklaşık yüzde 56’sını NATO ülkelerine gerçekleştirdik"

Sektörün ihracat rakamlarındaki stratejik artışın vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 12 ayda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatımızın yaklaşık yüzde 56’sını NATO ülkelerine gerçekleştirdik. İHA’lardan jet eğitim uçaklarına, komuta kontrol merkezlerinden askeri yazılımlara, deniz ve kara platformlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir kabiliyet alanında dost ve müttefiklerimizin güvenilir çözüm ortağıyız.

Türkiye ortalamasının 40 katına ulaşan kilogram başı ihracat değerimiz, yüksek teknoloji üretiminde ulaştığımız seviyenin somut göstergesidir. Bu vizyonun ve güçlü iradenin sahibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz."