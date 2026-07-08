CAATSA’nın kaldırılması neden önemli?

Dünyanın gözü kulağı Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Zirvesi’nde… Etkinlik kapsamında Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. İki lider merakla beklenen konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Trump’ın kısaca CAATSA olarak bilinen ‘Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası’ konusuna dair “Türkiye’ye karşı uygulanan CAATSA’yı kaldıracağımızı söyleyebilirim.” cümlesi dikkate değerdi.

Benzer şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz 5 adet F-35 için söz aldık. İnşallah F-35 konusunda Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.” açıklaması Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin habercisiydi.

“F-35’ten daha önemli yansımaları olacak”

Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan’a göre CAATSA ile F-35 sanki özdeş gibi düşünülse de arka planda çok daha kritik yansımaları olacak bir süreç başlıyor. CAATSA nedeniyle ABD tarafından alamadığımız aviyonik sistemlerle kritik bazı parçalar olduğunu hatırlatıyor Erkan.

“Hatta bazı platformların modernizasyonu da CAATSA nedeniyle sıkıntıya girmişti. İlgili firmalar ne olur ne olmaz düşüncesiyle üstlerine düşen sorumlulukları yapmaktan kaçındı. Temel olarak CAATSA, Türkiye ile ABD arasındaki çok geniş bir alanın üzerinde sallanan iki ucu keskin bir bıçaktı. Eğer Trump ve ekibi sözünde durursa tüm bunların geride kalacağı bir dönem başlayacak.” diyor Erkan.

Haliyle bu dönemde bazı Türk savunma sanayii projelerinde hem hızlı bir ilerleme hem de nitelik/nicelik artışları görebileceğimizin altını çiziyor.

[Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni döneminde en önemli başlıklardan biri de F-35'ler olacak.]

“F-35’ler farklı görevlerde kullanılabilir”

Erdoğan-Trump görüşmesinde spotların döndüğü bir diğer başlık F-35 oldu. Türkiye bir yandan F-16’nın gelişmiş versiyonlarını almak istiyor. Diğer yanda Eurofighter için imzalar atıldı. Ayrıca milli savaş uçak KAAN için de çalışmalar sürüyor. Tüm bunlara F-35’lerin de eklenmesi elbette ilginç bir tabloyu beraberinde getiriyor.

Kozan Selçuk Erkan, F-35’ler için bir parantez açıyor. Her şeyden önce Türkiye’nin dikkatini ve enerjisini KAAN üzerinde yoğunlaştırmaya devam edeceğini söylüyor. Ancak bir NATO üyesi olarak Türkiye’nin sınırlı sayıda da olsa F-35 edinmesini de olumlu buluyor.

Türkiye’nin NATO tatbikatlarına en yoğun katılan ülkelerden biri olduğunu anımsatıyor Erkan ve “Elimizde F-35’ler olursa ilerleyen yıllarda her yere KAAN’ı göndermek zorunda kalmayız. Böylece kendi uçağımızın bilinmezliğini de daha iyi koruyabiliriz.” görüşünü paylaşıyor.

[Olası bir F-35 alımında Çelik Kubbe'nin test faaliyetleri de başka bir seviyeye ulaşacak.]

Madalyonun diğer tarafını da çeviriyor Erkan ve F-35’lerin çok farklı alanlarda da Türkiye’ye ciddi katkılar sağlayabileceğini söylüyor:

“Eğer F-35’ler gelirse onları Çelik Kubbe için de aktif olarak kullanabiliriz. Yakın çevremizde bize düşmanlık besleyen ve F-35’lere güvenen ülkeler var. Bu uçaklar elimizde olursa, kendi radarlarımızı, karşı füzelerimizi ve nihayetinde savunma sistemlerimizi daha üst seviyeye taşırız. Olası bir tehdidi nasıl çözebileceğimizi de çok hızlı bir şekilde öğreniriz. Daha net bir ifadeyle düşmanımızın imkan ve kabiliyetlerini test etme tecrübesini kazanırız.

F-35 ya da CAATSA’nın kaldırılması gibi hususların bir an önce resmiyet kazanması ve somut adımlar görmemiz kamuoyunun doğal olarak hem en büyük isteği hem de en öncelikli beklentisi.”