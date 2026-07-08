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Gündem
TRT Haber 08.07.2026 09:15

Ankara'daki Tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün

Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün başladı. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün Liderler Toplantısı'nda bir araya gelecek.

Ankara'daki Tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün

77 yaşındaki NATO'nun en tarihi zirvelerinden biri Ankara'da başladı. Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Beştepe'de karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 36'ncı NATO Zirvesi kapsamında resepsiyon vardı.

Devlet ve hükümet başkanlarının yürüdüğü mavi halının bir yanında tarihteki 16 Türk devletinin bayrakları yer alırken diğer yanda Mehteran Birliği marşlar çaldı. ABD Başkanı Donald Trump, mehterana olan beğenisini yaptığı el işaretiyle gösterdi. Ardından tüm konukların katıldığı akşam yemeğine geçildi.

3 bine yakın basın mensubu takip ediyor

Tarihi Ankara Zirvesi'ne, NATO'ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, davetli ülkelerin liderleri de katılıyor. Toplantılarda ittifakın geleceğine yön verecek başlıklar ele alınıyor.

Liderler Külliye'ye ulaşırken, zirvenin medya hazırlıkları da eş zamanlı yürütüldü. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, yerli ve yabancı 3 bine yakın basın mensubu için 'Uluslararası Medya Merkezi' olarak düzenlendi. Merkez, yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

Zirveye katılan basın mensuplarına İletişim Başkanlığı tarafından hzırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının yer aldığı kitaplar da hediye edildi. O kitaplar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirveleri sonrasında yaptığı basın açıklamalarının da bulunduğu kitap yer aldı.

Çok sayıda ikili görüşme gerçekleşecek

Zirvenin ilk gününde savunma sanayii, NATO-Ukrayna Konseyi kapsamındaki temaslar ile dışişleri ve savunma bakanlarının toplantıları öne çıktı. Çalışma yemekleri ve ikili görüşmelerle diplomasi trafiği devam etti.

Liderler, karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı için objektif karşısına geçecek. Sonrasında NATO Liderler Oturumu başlayacak.

İttifakın geleceğine yön verecek kararların ele alınacağı zirve, sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacak.
 
 

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