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Dünya
AA 08.07.2026 13:33

Zelenski, Rusya'daki bazı petrol tesislerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın 3 farklı bölgesinde yer alan petrol rafinerilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zelenski, Rusya'daki bazı petrol tesislerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı
[Fotoğraf: Volodimir Zelenski Telegram Sayfası]

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki bazı hedeflere saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Rusya'nın Saratov bölgesi ile Rusya'ya bağlı Tataristan ve Başkurdistan Cumhuriyetlerinde yer alan petrol rafinerilerine saldırdıklarını aktaran Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık verdiklerini kaydetti.

Zelenski, hedef aldıkları petrol rafinerilerinin Ukrayna sınırından yaklaşık 800 ila 1500 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Ayrıca Rusya'nın Voronej bölgesindeki hedeflere de saldırı düzenlediklerini kaydeden Zelenski, "Ruslar, bu savaşı kendi devletlerinin yürüttüğünü hissetmelidir." yorumunda bulundu.

Zelenski ayrıca saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntü paylaştı.

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