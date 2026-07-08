Zelenski, Rusya'daki bazı petrol tesislerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki bazı hedeflere saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Rusya'nın Saratov bölgesi ile Rusya'ya bağlı Tataristan ve Başkurdistan Cumhuriyetlerinde yer alan petrol rafinerilerine saldırdıklarını aktaran Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık verdiklerini kaydetti.

Zelenski, hedef aldıkları petrol rafinerilerinin Ukrayna sınırından yaklaşık 800 ila 1500 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Ayrıca Rusya'nın Voronej bölgesindeki hedeflere de saldırı düzenlediklerini kaydeden Zelenski, "Ruslar, bu savaşı kendi devletlerinin yürüttüğünü hissetmelidir." yorumunda bulundu.

Zelenski ayrıca saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntü paylaştı.