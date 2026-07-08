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Dünya
AA 08.07.2026 13:05

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın bazı kentlerinde geniş çaplı baskınlar düzenledi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de evlerine düzenlenen baskınların ardından 11 Filistinli gözaltına alındı.

Bölgedeki Caberi ailesine ait misafirhane de İsrail askerleri tarafından soruşturma merkezine dönüştürüldü. Kalkilya, Cenin, Nablus'taki baskınlarda 6 Filistinli gözaltına alındı.

Ramallah'ta bir, Kudüs'te de bir Filistinli gözaltına alındı.

Esirler Medya Ofisi, İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik "gözaltı operasyonlarını ve saha sorgularını sürdürdüğünü, gözaltıların serbest bırakılan eski tutuklular ile hayatını kaybedenlerin yakınlarını da kapsadığını" vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi ise yerinden edildi.

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