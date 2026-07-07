Az Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 07.07.2026 17:45

Suçlu tespitinde ASELSAN imzası: ODAKAN ve GEKO devrede

ASELSAN'ın yerli ve milli ODAKAN ve GEKO sistemleri, yüz ve plaka tanıma teknolojisiyle güvenlik güçlerinin sahadaki anlık müdahale hızını artırıyor. Yapay zeka destekli altyapısıyla saniyeler içinde suç sorgusu yapan mobil sistemler, 81 il ve 920 ilçede kamu düzeninin korunmasına katkı sağlıyor.

Suçlu tespitinde ASELSAN imzası: ODAKAN ve GEKO devrede

ASELSAN, yüz ve plaka tanıma alanında geliştirdiği mobil sistemlerle güvenlik güçlerinin sahadaki anlık tespit ve müdahale kabiliyetine katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ile Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı işbirliğinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası ile GEKO Plaka Tanıma Sistemi, altyapıdan bağımsız yapılarıyla ihtiyaç duyulan farklı alanlarda kullanılabiliyor.

ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası, elde ettiği yüz görüntülerini saniyeler içinde Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanında sorgulayarak sonuçları güvenlik birimlerine iletiyor. Sistem, yüz tanıma kabiliyetiyle suç unsuru taşıyan durumların anlık tespit edilmesine ve güvenlik güçlerinin kontrollü müdahalesine imkan sağlıyor.

Suçlu tespitinde ASELSAN imzası: ODAKAN ve GEKO devrede

GEKO Plaka Tanıma Sistemi ise farklı ışık koşullarında araçların plaka, marka, tip ve renk bilgilerini anlık belirleyebiliyor. Sistem, 7 gün 24 saat esasına göre yüksek performansla güvenlik tedbirlerinin yürütülmesine katkı sunuyor.

ODAKAN kameralar, GEKO Plaka Tanıma Sistemleri ve ROADGUARD Bütünleşik Araç İçi Yüz Tespit ve Plaka Tanıma Sistemi'nin yanı sıra analiz ve kayıt altyapılarının entegre kullanıldığı Yapay Zeka Destekli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi de güvenlik faaliyetlerinde görev alıyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, 81 il ve 920 ilçede kamu düzeninin korunması, iç güvenlik risklerine karşı önlem alınması ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince aktif kullanılıyor.

ETİKETLER
ASELSAN NATO Ankara Zirvesi
Sıradaki Haber
ROKETSAN, NATO'nun yeni savunma kabiliyeti projelerinde yüklenici oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:36
Almanya, uzun menzilli füzeler konusunda Türkiye ile iş birliği imkanlarını araştırıyor
21:15
NATO Ankara Zirvesi'nde birinci gün
20:09
İletişim Başkanı Duran: Terör eylemi yalnızca Suriye’nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik tehdittir
20:25
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'ya geldi
19:41
ABD Başkanı Trump, "A+ tipi resmi tören"le karşılandı
20:23
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 320'ye ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ