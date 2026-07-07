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Gündem
AA 07.07.2026 12:59

NATO'nun caydırıcılık mimarisine "Türk" imzası

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "NATO Zirvesi'nde imzalanan ve ASELSAN, ROKETSAN, STM, TÜBİTAK’ın da yer alacağı projeler İttifak’ın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak" dedi.

NATO'nun caydırıcılık mimarisine "Türk" imzası

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Görgün, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında üye ülkelerin birlikte geliştireceği Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri, Savunma Sanayii İçin Kritik Ham Maddeler, NATO'nun İnsansız Hava Aracı Üstünlüğü alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

Haluk Görgün, "ASELSAN, ROKETSAN, STM ve TÜBİTAK'ın yüklenicileri arasında yer alacağı bu projeler önümüzdeki yıllarda İttifak'ın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak." ifadelerini kullandı.

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