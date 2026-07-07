Milli Savunma Bakanı Güler NATO görüşmelerini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.

Bakan Güler, BAE Systems CEO'su Charles Woodburn ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen BAE Systems'in CEO'su Woodburn'u kabul ettiği belirtildi.

Bakan Güler, Japonya Savunma Bakanı Koizumi ile ATO Congresium'da görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Raivis Melnis ve Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile görüştü.

Güler, Kanadalı mevkidaşı ile Savunma İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı da imzaladı.