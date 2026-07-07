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Gündem
TRT Haber 07.07.2026 13:50

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da

NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da

ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak, saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti.

ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle öğle saatlerinde Başkent’e ulaşan Trump, iki gün boyunca yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler; savunma, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımların ele alınacağı temaslarda, ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

İkinci gün: NATO Zirvesi ve kritik ikili temaslar

Ziyaretin ikinci gününde Trump’ın programı NATO Zirvesi odaklı devam edecek. Sabah saatlerinde NATO resmi karşılama töreni ve "aile fotoğrafı" çekimine katılacak olan Trump, ardından NATO Liderleri Çalışma Oturumu’na iştirak edecek.

Zirvenin en dikkat çekici kısımlarından birini ise öğleden sonraki ikili görüşmeler oluşturacak. ABD Başkanı Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da

Basın toplantısıyla veda edecek

Ankara’daki temaslarını tamamlayacak olan Donald Trump, yarın akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyerek ziyaretine ve zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Trump, bu toplantının ardından Ankara’dan ayrılarak Washington’a hareket edecek.

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