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Gündem
TRT Haber 07.07.2026 11:29

Dışişleri: İsrail'in yalanları soykırımı gizleyemez

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililer tarafından dolaşıma sokulan iddiaların sistematik bir propaganda faaliyeti olduğunu belirterek, bu çabaların Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını ve işgal politikalarını gizlemeye yetmeyeceğini bildirdi.

Dışişleri: İsrail'in yalanları soykırımı gizleyemez
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde İsrailli yetkililerce ortaya atılan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada, söz konusu iddiaların belirli bir eş güdüm ve zamanlamayla servis edildiğine dikkat çekilerek, bunun geniş kapsamlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu vurgulandı.

"Sistematik bir propaganda faaliyeti yürütülüyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yakın çevresinin, kendilerine yönelik her türlü eleştiriyi kasıtlı olarak çarpıttığı ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi;

Son günlerde İsrailli yetkililer tarafından belirli bir eş güdüm ve zamanlamayla dolaşıma sokulan asılsız iddialar, bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Netanyahu ve suç ortakları, kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmakta ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalışmaktadır.

Öte yandan, söz konusu çabalar artık uluslararası kamuoyunu ikna etmemekte; Netanyahu hükümetinin Gazze’deki soykırımını, bölgedeki işgal ve ilhak politikaları ile istikrarsızlaştırıcı eylemlerini gizlemeyi başaramamaktadır. Türkiye’nin amacı, bölgedeki tüm ülke ve halkların barış, istikrar ve refah içinde yaşamasıdır. Bu anlayışla, bir kez daha İsrail’i yapıcı ve barışçı bir politika izlemeye çağırıyoruz. Türkiye olarak doğruları söylemeye devam edeceğiz.

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