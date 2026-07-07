İstanbul'da 151 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ile sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 6-7 Temmuz tarihlerinde Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen 4 adres ile bir araca yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, biri çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde ve araçta gerçekleştirilen aramalarda; 116 kilo 390 gram metamfetamin, 34 kilo 800,5 gram skunk, 249 sentetik ecza, 10 gram afyon sakızı, 39 kilo 700 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli aparatlar, 8 hassas terazi, 2 tabanca, 34 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği, diğer 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.