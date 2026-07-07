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Türkiye
AA 07.07.2026 11:51

İran basını: Hürmüz Boğazı yakınlarında "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankeri vuruldu

İran donanmasının, Hürmüz Boğazı yakınlarında "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi.

İran basını: Hürmüz Boğazı yakınlarında "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankeri vuruldu

İran devlet televizyonunun ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı yakınlarında tekrarlanan uyarılara kulak asmaması nedeniyle vuruldu.

Haberde, Katar'a ait "Al-Rekayyat" gemisinin "ABD Donanması desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Umman rotasından geçmeyi planladığını ancak tekrarlanan uyarıları görmezden geldikten sonra hedef alındığı" aktarıldı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda Umman kıyısı yakınlarında güneye doğru seyreden bir tankerden ihbar aldıklarını bildirmişti.

İranlı yetkililer henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da Axios'un haberlerine göre iki ABD'li yetkili saldırının sorumlusu olarak İran'ı göstermişti.

Saldırı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerin İran'dan izin alması gerektiği yönündeki tekrarlanan uyarılarına rağmen UKMTO'nun Güney Koridoru'nun "koordinasyon olmaksızın" kullanılabilir olduğunu bildirmesinden bir gün sonra gerçekleşmesi de dikkati çekti.

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İran Hürmüz Boğazı
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