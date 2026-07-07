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Türkiye
AA 07.07.2026 09:31

Filenin Sultanlarının Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesi başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanlarının Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesi başlıyor

Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynayacak ay-yıldızlı ekibimiz, Polonya ile TSİ 06.00'da karşılaşacak.

İkinci haftanın ardından 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 15 puanla 6. sırada bulunan Türkiye, üçüncü etapta finallere katılım mücadelesi verecek.

Ev sahibi kontenjanıyla finallere kesin olarak katılacak Çin'in puan cetvelini ilk 8 dışında tamamlaması halinde, ilk 7 sıradaki takımlar finallere yükselecek.

Türkiye, Milletler Ligi'ndeki (VNL) tarihinde Polonya karşısında oynadığı 6 maçın 4'ünde galip geldi. Ay-yıldızlılar, organizasyonda rakibiyle geçen yıl yaptığı son maçı da 3-2'lik skorla kazandı.

A Milli Takımımız, organizasyonda ayrıca ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

Kadro

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Maç programı

Yarın:

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz:

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz:

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz:

09.30 Tayland-Türkiye

ETİKETLER
A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları Voleybol Polonya Japonya Tayland
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