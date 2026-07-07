NATO Genel Sekreteri Rutte: Hava gücüne çok uluslu tanker takviyesi geliyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen savunma sanayi forumu öncesinde gerçekleştirilen büyük tanıtımda önemli açıklamalarda bulundu.

Bir yıl önce Lahey'de savunma sanayisine daha fazla yatırım yapma kararı alındığını hatırlatan Rutte, müttefiklerin 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Ankara'da bu kararların somut sonuçlarının görülmeye başlandığını belirten Rutte, Atlantik'in her iki yakasından müttefik ülkelerin ve sanayi kuruluşlarının milyarlarca Amerikan doları değerinde büyük projelere imza attığını ifade etti.

Bu yatırımların güvenliğin yanı sıra ekonomiyi canlandıracağını ve on binlerce yeni istihdam yaratacağını vurgulayan Genel Sekreter, projelerin tek bir ülkenin değil, birden fazla ülkenin yakın iş birliğiyle ortaklaşa geliştirildiğine dikkati çekti.

Hava gücüne çok uluslu tanker takviyesi

Zirve kapsamında yapılan ilk büyük duyuru, ittifakın savunma ve caydırıcılığını artırmayı amaçlayan havadan havaya yakıt ikmali yapabilecek yeni yapıya odaklanıyor. Bu kapsamda müttefik ülkelerin, tanker taşıma filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 adet uçak satın alacağı bildiriliyor.

Proje, Airbus'ın Avrupa'daki endüstri liderliğinde yürütülürken, NATO-AB iş birliğini genişleterek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sanayi ortaklarına kadar uzatıyor.

Bu ilave hava araçları, gündüz ve gece geniş deniz alanlarında kesintisiz gözetleme imkânı sağlayacak. Uzun süre yüksek irtifada uçabilecek ve açık denizler dâhil geniş bölgeleri, çoğu hava aracından daha verimli şekilde kapsayabilecekler.

10 ülke sahneye davet edildi

Tanıtımın ardından Airbus Başkanı ile Savunma ve Uzay Üst Yöneticisi sahneye davet edildi. Airbus'ın MRTT (Çok Rollü Tanker Uçağı) girişimine katılan 10 ülke ise şu şekilde sıralanıyor:

Belçika

Çekya

Danimarka

Finlandiya

Almanya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

İsveç

İspanya

Ankara dünya liderlerini ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.

Zirve kapsamında dışişleri bakanları ve savunma bakanları da çalışma yemeklerinde bir araya gelecek.

2004'te İstanbul'daki NATO Zirvesi'nde hayata geçirilen ve Katar, Bahreyn, Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı İstanbul İşbirliği Girişimi kapsamında dışişleri bakanları düzeyinde özel oturum düzenlenecek ve NATO İstanbul İşbirliği Girişimi Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

Zirvede, transatlantik ilişkilerde son dönemde artan gerginliklere rağmen müttefiklerin birlik ve dayanışma mesajı vermesi en önemli beklentiler arasında yer alıyor.

Ana gündem maddeleri arasında Avrupa'nın konvansiyonel savunmada liderliği üstlenmesi ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının yeniden değerlendirilmesini öngören "NATO 3.0" vizyonunun inşa edilmesi bulunuyor.

Ukrayna'ya desteğin geleceğinin de ele alınacağı zirvede, müttefiklerin savunma harcamalarını ve savunma sanayi üretim kapasitelerini artırmaları konusunda taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

NATO Ankara Zirvesi, uluslararası basının da en yoğun katılım göstereceği NATO zirvesi olacak.