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Dünya
AA 07.07.2026 11:23

Türkiye'den NATO'ya iki yerli gözlem uydusu katkısı

Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak.

Türkiye'den NATO'ya iki yerli gözlem uydusu katkısı

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