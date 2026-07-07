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Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
07.07.2026 11:23
, 07.07.2026 11:33
Türkiye'den NATO'ya iki yerli gözlem uydusu katkısı
Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak.
Ayrıntılar geliyor...
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