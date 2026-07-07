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Dünya
AA 07.07.2026 11:03

Venezuela'da deprem felaketinin ardından yaralar sarılıyor: Kapsamlı seferberlik

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin üstünden 13 gün geçerken, yetkililer yaraları sarmak ve yaşamı normale döndürmek amacıyla kapsamlı seferberlik çalışmalarını sürdürüyor.

Venezuela'da deprem felaketinin ardından yaralar sarılıyor: Kapsamlı seferberlik

Ülke için hayati öneme sahip Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı ile La Guaira Limanı'nın depremde hasar görmesinin ardından yetkililer, ticaretin normale dönmesi için çalışma başlattı.

Depremlerde fazla can ve mal kaybının kaydedildiği La Guaira eyaletinde enkaz kaldırma çalışmaları hız kazandı. Teknik ekipler oturulmasında sakınca bulunmayan binaları işaretledi, tamamen yıkılan veya yıkılma riski taşıyan binalara ise girilmemesi yönünde uyarılar astı.

İki büyük depremin üstünden 13 gün geçmesinin ardından yetkililer, yaraları sarmak ve yaşamı normale döndürmek amacıyla her yerde kapsamlı bir seferberlik başlattı.

Yağmalama olaylarının ardından güvenlik önlemlerini artıran asker ve polisler, birçok noktada kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Başkent Caracas'taki Ulusal Panteon Meydanı ve San Carlos Kışlası çevresinde kurulan geçici barınma merkezlerinde, evleri tamamen yıkılan veya artçı sarsıntı korkusuyla evlerine giremeyen yaklaşık 1000 aileye barınma, gıda ve sağlık hizmeti sağlanıyor.

"Bir Duvar Resmi Boyayalım"

Geçici kamplarda vatandaşların gıda, barınma ve kişisel bakım ihtiyaçları karşılanırken, sığınaklardaki çocukların yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için "Bir Duvar Resmi Boyayalım" gibi çeşitli sosyal ve yaratıcı etkinlikler düzenleniyor.

Sahadaki yetkililer, afet karşısında hiçbir sınıf, parti veya renk ayrımı gözetmeksizin tüm Venezuelalıların birlik içinde hareket ettiğini vurguluyor.

Çadır kentlerde gönüllü berberler

Gönüllü berberler, öğretmenler, psikologlar ve doktorlar, çadır kentleri ziyaret ederek depremzedelere ücretsiz hizmet sunuyor ve gün boyunca onlara destek olmaya çalışıyor.

Gönüllü berberler, çadır kentlerde depremzedelerin istedikleri modelde saç ve sakal tıraşı yaparak afetzedelere moral oluyor.

"Farklı sığınakları tek tek gezdik"

Venezuelalı tiyatro sanatçısı Muriel Tremon da depremlerde evlerini kaybeden çocuklarla bir araya gelerek resim etkinlikleri düzenliyor ve onlara psikososyal destek vermeye çalışıyor.

Tremon, çok sayıda çadır kenti gezdiklerini belirterek, "Farklı sığınakları tek tek gezdik. Nuevo Circo'ya, Parque del Este'ye, Francisco Pimentel'e gittik ve bugün de sıra bu meydandaydı. Neden mi geldik? Çünkü etkinlik açısından en sakin meydanın burası olduğunu düşünmüştüm ama görüyorum ki hepimiz çocukların daha iyi vakit geçirmesi için zaten buraya seferber olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Felaketten etkilenen çocukların bugünlerde "ciddi desteğe" ihtiyacı olduğunu dile getiren Tremon, "Venezuelalı çocuklar için olumlu bir katkı sağlamak adına bundan daha iyi bir zaman olamazdı. Depremden etkilenen çocukları gördüm, ancak hepsinin, hatta keşke sesimi duyabilselerdi tüm çocukların bilmesini isterim ki, yaşadıkları bu zorluğa karşı gösterdikleri güçlü duruş ve metanet için onları yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

Caracas Belediyesi Meclis Üyesi Igor Lengo da depremin ilk gününden bu yana sahada görev aldığını, 800-900 civarı aileye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Lengo şöyle devam etti:

"Burada, o iki depremin sadece 39 saniye içinde yol açtığı trajedi nedeniyle evlerini kaybeden Venezuelalı kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Bizler Devlet Başkanımız Delcy Rodriguez ve Caracas Belediye Başkanımız Amiral Carmen Melendez'in talimatları doğrultusunda buradayız. Vatandaşlarımıza burada gerek eğlence aktiviteleri gerekse kuaför ve berber hizmetleriyle destek elimizi uzatıyoruz. Ayrıca çocuklara ve yaşlılarımıza gıda yardımında bulunarak onlara kapsamlı ve bütüncül bir destek sağlıyoruz."

Lengo, hükümetin depremlerin hemen ardından acil durum planını devreye aldığını belirterek, devletin depremzedelere destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

La Guaira'da çok sayıda geçici kamp kurduklarını kaydeden Lengo, "Şunun iyi bilinmesini isterim ki, ulusal hükümetimiz, kurulan tüm geçici kamplarda halkımıza destek elini uzatıyor. Ulusal hükümetimiz, Belediye Başkanımız ve devletin tüm kurumları, her biri üzerlerine düşeni yaparak bu sığınakları hazır hale getirdi ve canla başla katkı sunuyor." diye konuştu.

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