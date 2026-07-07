Zelenski Ankara'da hava savunma sistemleri için baskı yapacak

Rus füzelerinin bir haftadan kısa bir süre içinde başkent Kiev'i iki kez vurması, apartmanlara isabet etmesi ve 50'den fazla sivilin hayatını kaybetmesi, Zelenski'nin yardım çağrısındaki aciliyeti artırıyor.

Türkiye'deki NATO Zirvesi, Zelenski için ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirme fırsatı da sunuyor.

Ukrayna lideri, Rusya'nın vahşi saldırılarının bir güç gösterisi değil, aksine zayıflık işareti olduğunu savunarak Vladimir Putin'in onurlu bir barış için müzakerelere zorlanması gerektiği tezini Trump'a aktarmayı amaçlıyor.

Ukrayna, bir yandan bu saldırılarla karşı karşıya kalırken diğer yandan Rusya içerisindeki petrol rafilerilerine ve askeri hedeflere yönelik uzun menzilli insansız hava aracı (İHA) saldırılarını artırıyor.

Bu durum Rusya genelinde ciddi yakıt kıtlığına ve elektrik kesintilerine yol açıyor.

Savaş gökyüzünde yoğunlaşıyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma sistemlerinin gece boyunca başkente doğru fırlatılan 430 Ukrayna İHA'sının büyük kısmını imha ettiğini açıkladı.

Ancak hasarın boyutu henüz tam olarak bilinmiyor. Rus sosyal medya hesaplarında, insanların benzin alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediği ve kota koyulan yakıt için tartıştığı görüntüler yer alıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üye devletlere Ukrayna'nın egemenliğini koruması için gerekli desteği sağlama çağrısında bulunuyor.

Rutte, Kiev'in doğudaki Rus kara birliklerini durdurma çabalarına ve İHA saldırılarına atıfta bulunarak Ukrayna'nın savaş alanındaki dinamikleri değiştirdiğini vurguluyor.

Gelişmiş hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyaç ise her geçen gün artıyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri verilerine göre, son saldırılarda İHA'ların neredeyse tamamı engellenirken balistik füzelere karşı başarı sağlanamadı.

Ukrayna, o saldırıda tek bir balistik füzeyi bile durduramadı. Saatte birkaç bin kilometre hızla uçan bu füzelere karşı koyabilecek ABD yapımı Patriot füzelerinin sayısı Ukrayna'da yetersiz kalıyor.

Zelenski, Avrupa genelindeki müttefiklerine depolarında duran Patriot sistemlerini Ukrayna'ya devretmeleri yönünde çağrı yapıyor.

Sivil ölümleri yaşanırken bu sistemlerin depolarda tutulmasının bir anlamı olmadığını belirten Zelenski, NATO desteğiyle Ukrayna'da bu sistemlerin muadillerinin üretilmesi seçeneğini de gündeme getiriyor.

Kırım ve Rusya içindeki stratejik hedefler vuruluyor

Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerindeki stratejik noktaları hedef alması, Moskova yönetimini doğrudan etkiliyor.

Ukrayna İHA'ları, haziran ayındaki St. Petersburg Ekonomi Forumu öncesinde şehirdeki bir petrol terminalini, ardından Moskova'daki bir rafineriyi ve son olarak Ukrayna sınırından 2 bin 500 kilometre uzaklıkta, Sibirya'daki Omsk petrol rafinerisini vurdu.

İHA'ların saatlerce radara yakalanmadan uçabilmesi, Rusya'nın hava savunma hatlarındaki zafiyeti gözler önüne seriyor.

Ukrayna'nın bu baskı stratejisi, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ı da kapsıyor. Ukrayna'ya ait İHA'lar yarımadadaki askeri lojistik hatları, rafinerileri ve elektrik santrallerini hedef alarak bölgede elektrik kesintilerine, gıda ve yakıt kıtlığına neden oluyor. Bölgede resmi olarak olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.

Zelenski, NATO müttefiklerine ve özellikle Trump'a Ukrayna'nın bu savaşta gidişatı tersine çevirdiğini anlatmaya çalışacak.

Kiev yönetimi, kış ayları başlamadan önce savaşı güçlü bir konumda veya diplomasi yoluyla hızla sonlandırmak istiyor. Ancak bunun tek yolunun şehirleri ve sivilleri koruyacak daha fazla savunma füzesine sahip olmaktan geçtiğini savunuyor.