Dünya sinemasının önde gelen isimleri 12 Punto 2026 jürisinde

Türkiye’de sinema sektörüne yönelik organize edilen ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan “12 Punto 2026”nın uluslararası jüri üyeleri belli oldu. Dünya sinemasının önde gelen beş ismi jüri koltuğuna oturacak.

12 – 19 Temmuz tarihleri arasında, 30 farklı ülkeden sinema profesyonellerinin katılımıyla düzenlenecek programda dünya sinemasının ödüllü isimleri bir araya gelecek.

Jüri başkanı Oscar ödüllü yönetmen Asghar Farhadi

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, 12 Punto 2026 uluslararası jürisinin başkanlığını üstlenecek.

“A Separation (Bir Ayrılık)” ve “The Salesman (Satıcı)” filmleriyle En İyi Uluslararası Film dalında iki Oscar kazanan Farhadi; “A Separation” ile Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı, “About Elly” ile En İyi Yönetmen, “The Salesman” ile Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo, “A Hero” ile ise Büyük Ödül (Grand Prix) kazandı. Farhadi’nin TRT ortak yapımı son filmi “Parallel Tales (Kesişen Hayatlar)” ise bu yıl Cannes Film Festivali’nin ana yarışmasında dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Romanya Yeni Dalga sinemasının öncü ismi Cristi Puiu

Romanya Yeni Dalga sinemasının öncülerinden Cristi Puiu, uluslararası sinemanın en saygın yönetmenleri arasında gösteriliyor.

Yönetmenin “The Death of Mr. Lazarescu” filmi Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış Ödülü kazanırken, Romanya Yeni Dalgası’nın başlangıç noktalarından biri olarak kabul edildi. “Malmkrog” filmiyle Berlinale Encounters Ödülü’ne layık görülen Puiu’nun “Sieranevada” ve “MMXX” filmleri de dünyanın önde gelen festivallerinde gösterildi.

Uluslararası sinemaya katkıları nedeniyle Fransa’nın Sanat ve Edebiyat Nişanı Şövalyesi unvanına layık görülen Puiu, Romanya Devlet Nişanı ile de ödüllendirildi.

Altın Palmiye ödüllü yapımcı Erik Hemmendorff

İsveçli yapımcı Erik Hemmendorff’un yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı “Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni)” ile “The Square (Kare)”, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen filmler arasında yer aldı.

“Triangle of Sadness”, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo dallarında üç Oscar adaylığı elde ederken, “The Square” ise En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday gösterildi.

Kurucu ortakları arasında yer aldığı Plattform Produktion bünyesinde uluslararası festivallerde ses getiren çok sayıda filme imza atan Hemmendorff, günümüz Avrupa sinemasının önde gelen yapımcıları arasında yer alıyor.

Oscar adayı filmlerin yapımcısı Nadim Cheikhrouha

Tunuslu-Fransız yapımcı Nadim Cheikhrouha, uluslararası festivallerde ses getiren birçok ödüllü filmin yapımcılığını üstleniyor.

Yapımcısı olduğu “The Voice of Hind Rajab (Hind Rajab’ın Sesi)” En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday gösterilirken, “The Man Who Sold His Skin (Derisini Satan Adam)” En İyi Uluslararası Film, “Four Daughters (Dört Kız Kardeş)” ise En İyi Belgesel dalında Oscar adaylığı kazandı.

Cheikhrouha’nın yapımcılığını üstlendiği filmler Cannes, Venedik, Berlin ve Toronto başta olmak üzere dünyanın en önemli film festivallerinde gösterildi ve çok sayıda uluslararası ödüle layık görüldü.

Dünya festivallerinin deneyimli ismi Violeta Bava

Film geliştirme, uluslararası ortak yapım ve festival programcılığı alanlarında yirmi yılı aşkın deneyime sahip Violeta Bava, Venedik Film Festivali’nin artistik direktör danışmanlığını yürütüyor.

Kariyeri boyunca Locarno Film Festivali, New York Film Festivali, Visions du Réel ve TorinoFilmLab gibi uluslararası kuruluşlarda danışman, programcı ve eğitmen olarak görev alan Bava, Latin Amerika sinemasının uluslararası alanda gelişmesine katkı sağlayan önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yapımcısı olduğu filmler ise Cannes, Berlin, Toronto ve Locarno gibi A sınıfı film festivallerinde yarışarak ödüller kazandı.