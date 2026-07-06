Tunceli Müzesi 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi

NSosyal hesabından açıklama yapan Ersoy, Tunceli Müzesi'nin uluslararası alanda elde ettiği yeni başarıyı duyurdu.

Ersoy, paylaşımında, "Tunceli Müzemiz, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi. Askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiğimiz Tunceli Müzemiz, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından eğitim, öğrenme olanakları ve ziyaretçi deneyimi kriterleri esas alınarak verilen 'Öğrenme Fırsatlarında Avrupa'nın En İyi Müzesi' ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, akademi jürisinin ilk değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek "2026 DASA Ödülü'ne Aday Müze" ünvanını kazanan müzenin, 2022'de Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) ve 2023'te EMA tarafından verilen Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kaldığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

2026 DASA Ödülü'nü kazananın 24-26 Eylül'de İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilecek Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacağını aktaran Ersoy, "Bu kıymetli başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı ve Bakanlığımızın müzecilik vizyonunu yaşatan herkesi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

EMA tarafından verilen DASA Ödülü, müzelerin eğitim faaliyetleri, öğrenme olanakları ve ziyaretçilere sunduğu deneyimi esas alan değerlendirme kriterleriyle Avrupa'nın saygın müzecilik ödülleri arasında yer alıyor.