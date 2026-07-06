Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 06.07.2026 12:14

Tunceli Müzesi 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA Ödülü'ne Tunceli Müzesi'nin aday gösterildiğini söyledi.

Tunceli Müzesi 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi

NSosyal hesabından açıklama yapan Ersoy, Tunceli Müzesi'nin uluslararası alanda elde ettiği yeni başarıyı duyurdu.

Ersoy, paylaşımında, "Tunceli Müzemiz, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi. Askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiğimiz Tunceli Müzemiz, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından eğitim, öğrenme olanakları ve ziyaretçi deneyimi kriterleri esas alınarak verilen 'Öğrenme Fırsatlarında Avrupa'nın En İyi Müzesi' ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, akademi jürisinin ilk değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek "2026 DASA Ödülü'ne Aday Müze" ünvanını kazanan müzenin, 2022'de Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) ve 2023'te EMA tarafından verilen Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kaldığını belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

2026 DASA Ödülü'nü kazananın 24-26 Eylül'de İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilecek Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacağını aktaran Ersoy, "Bu kıymetli başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı ve Bakanlığımızın müzecilik vizyonunu yaşatan herkesi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

EMA tarafından verilen DASA Ödülü, müzelerin eğitim faaliyetleri, öğrenme olanakları ve ziyaretçilere sunduğu deneyimi esas alan değerlendirme kriterleriyle Avrupa'nın saygın müzecilik ödülleri arasında yer alıyor.

ETİKETLER
Mehmet Nuri Ersoy Tunceli Müze
Sıradaki Haber
Sardes Antik Kenti'nin UNESCO'ya kabulünün birinci yıl dönümü kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Sinema Genel Müdürlüğü NATO arşivlerini açtı
13:04
Dünyadaki son bitkilerin ne zaman öleceği hesaplandı
13:05
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne 17 bin 322 aday başvurdu
12:52
Türk bilim insanları pil ömrünü uzatabilecek hibrit polimer geliştirdi
12:51
Ankara trafiğinde NATO tedbirleri devrede
12:35
İmamoğlu'nun "sahte diploma" iddiasıyla yargılandığı davada 5. duruşma
Nesli tehdit altındaki Nil Kaplumbağası Antalya'da görüntülendi
Nesli tehdit altındaki Nil Kaplumbağası Antalya'da görüntülendi
FOTO FOKUS
Müzakereye giden yolda Türkiye etkisi
Müzakereye giden yolda Türkiye etkisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ