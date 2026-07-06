Dünyadaki son bitkilerin ne zaman öleceği hesaplandı

Journal of Geophysical Research: Atmospheres dergisinde yayımlanan araştırmada, astrobiyolog Jacob Haqq-Misra ve iklim bilimci Eric Wolf, Dünya'nın önündeki 2 milyar yıllık süreçte iklimin nasıl değişeceğini inceledi.

Uzmanlar, bu süreçte Güneş'in yaklaşık yüzde 20 oranında daha parlak hale geleceğini ve bunun da yeryüzündeki bitki örtüsünü ya aşırı sıcaklıkla kavuracağını ya da karbondioksit kıtlığıyla boğacağını öngörüyor.

Gezegendeki toplam canlı ağırlığının (biyokütle) yüzde 80'ini oluşturan bitkilerin kaderi, atmosferdeki karbondioksit oranının ve sıcaklığın ne şekilde değişeceğine bağlı olarak şekillenecek.

İki farklı senaryo ve okyanusların ömrü

Araştırmacılar, Dünya'nın doğal karbon döngüsünün nasıl işleyeceğine dair iki farklı senaryoyu test etti. Karbon emiliminin güçlü olduğu ilk senaryoda, Dünya yüzeyindeki sıcaklık nispeten istikrarlı kalıyor ancak atmosferdeki karbondioksit miktarı hızla düşüyor.

Bu durumda bitkiler karbonsuz kalarak bundan 1,84 billion yıl sonra yok oluyor. Karbon emiliminin zayıf kaldığı ikinci senaryoda ise karbondioksit seviyesi sabit kalsa da küresel ortalama sıcaklık 65 dereceye ulaşıyor.

Bu aşırı sıcaklık nedeniyle karadaki son bitkiler de yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra kuruyarak ölüyor. Bilim insanları, bu sürenin Dünya'daki okyanusların buharlaşıp yok olma süresiyle neredeyse aynı olduğuna dikkat çekiyor.

Evrim ve teknoloji faktörü ömrü uzatabilir

Çalışmada elde edilen bu veriler, bitkilerin mevcut yapılarını koruyacağı varsayımı üzerine kuruldu. Ancak uzmanlar, gelecekte yaşanabilecek bitki evriminin ya da gelişmiş insan teknolojilerinin bu süreyi uzatabileceğini belirtiyor.

Bitkilerin değişen iklime uyum sağlayarak daha yüksek rakımlara, hatta stratosfere kadar yayılabileceği veya güneş ışınlarını yansıtan yapay mühendislik yöntemleriyle Dünya'nın soğutulabileceği ihtimaller arasında yer alıyor.

Araştırma, mevcut termal sınırların ve karbondioksit kıtlığının sadece bugünkü ekosistem için geçerli olduğunu, Dünya'daki yaşamın ise en az okyanuslar kadar uzun süre hayatta kalacak bir dirence sahip olduğunu gösteriyor.