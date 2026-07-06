Çok Bulutlu 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2026 13:48

Rusya'da Apple ID ve Google ID kullanımına ceza uygulanmasına başlandı

Rusya'da internet sitelerinde kullanıcıların Apple ID ve Google ID dahil yabancı servisler üzerinden yetkilendirilmesine idari para cezası öngören düzenleme yürürlüğe girdi.

Rusya'da Apple ID ve Google ID kullanımına ceza uygulanmasına başlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26 Haziran'da imzaladığı yeni düzenlemeye göre, Rusya'daki kullanıcıların internet sitelerine giriş ve yetkilendirme işlemleri Rus telefon numarası, Gosuslugi adlı kamu hizmeti uygulaması gibi sistemler üzerinden yapılabilecek. Söz konusu kuralın ihlali halinde vatandaşlara, yetkililere ve şirketlere para cezası uygulanacak.

Rusya'da faaliyet gösteren bazı servisler, kullanıcılara Apple ID ve Google ID üzerinden yetkilendirmenin kullanılamayacağına dair bildirim göndermeye başladı.

Rusya, son yıllarda dijital platformlarda yerli teknoloji altyapısının kullanılmasını ve kullanıcı verilerinin ülke içinde korunmasını önceleyen düzenlemeleri artırıyor.

ETİKETLER
Rusya Google Apple
Sıradaki Haber
İtalya'da Etna Yanardağı'nın kül püskürtmesi hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:43
AB'nin yeni giriş-çıkış sistemi EES'nin uygulanması yaz döneminde esnetilebilecek
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi öncesi diplomasi trafiği başladı
14:36
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı
14:22
Süper Lig'in fikstür çekimi Perşembe günü yapılacak
14:28
NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
14:11
Katil İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
NATO Ankara Zirvesi anısına 5 liralık hatıra parası basıldı
NATO Ankara Zirvesi anısına 5 liralık hatıra parası basıldı
FOTO FOKUS
Müzakereye giden yolda Türkiye etkisi
Müzakereye giden yolda Türkiye etkisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ