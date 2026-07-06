Katil İsrail ordusu ile işgalci İsraillilerin Batı Şeria'da son 6 aydaki saldırıları 11 bini aştı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti Başkanı Müeyyid Şaban, İsrail güçleri ile toprakları işgal İsrailllierin, Batı Şeria'da düzenlediği saldırıların son altı ayının bilançosuna ilişkin rapor yayımladı.

Şaban, saldırıların, yasadışı işgal faaliyetleri ve Filistinliler aleyhinde rekor düzeyde artan şiddetin gölgesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Rapora göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2026'nın ilk altı ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 11 bin 74 saldırı düzenledi.

Bu yılın ilk altı ayında El Halil'de 2 bin 224, Ramallah'ta 2 bin 175, Nablus'ta 2 bin 95, Beytullahim'de 1137 saldırı düzenlendi.

Bu saldırılar arazi gasbı, işgal birimlerinin genişletilmesi, zorla yerinden etme, sahada gerçekleştirilen infazlar, arazilerin tahrip edilmesi, ağaçların sökülmesi, mülklere el konulması, yolların trafiğe kapatılması, kent, belde ve köylerin girişlerine kontrol noktaları kurulması gibi farklı şekillerde gerçekleşti.

Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırıları

İsrailli işgalciler ise yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdikleri 3 bin 488 saldırı kapsamında Filistinlilere ve köylerine saldırı, evleri kundaklama, silahlı saldırı, toprak gasbı ve işgal birimleri inşa etme gibi taarruzlarda bulundu.

İsrailli işgalcilerin saldırılarında 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu yılın başından bu yana 26 Filistinli bedevi topluluğu, İsraillilerin saldırılarına maruz kaldı; 18 topluluk tamamen, 8'i ise kısmen zorla yerinden edildi.

İsrailliler ayrıca Filistin topraklarında çoğu hayvancılık için yasadışı 42 yeni işgal noktası kurduğu; bunlardan 4'ü ise 2. Oslo Anlaşmasına göre sivil yönetimin Filistin'e, güvenlik kontrolünün İsrail'e ait olduğu "B" bölgesinde inşa edildi.

Filistinde saldırılardan ağaçlar bile muaf değil

İsrail ordusu ile toprakları gasbeden İsrailliler, son altı ayda El Halil, Cenin, Ramallah ve Nablus kentlerinde 26 bin 395'i zeytin olmak üzere toplamda 45 bin 195 ağaca zarar verdi, kesti ya da zedeledi.

Tel Aviv bu süre zarfında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te işgal birimlerinin genişletilmesi veya yenilerinin kurulmasına ilişkin 12 binden fazla konutu kapsayan 113 imar planını inceledi, bir kısmını onayladı.

Soykırımcı İsrail hükümeti, 34 yeni işgal biriminin kurulmasını onayladı. İktidardaki Tel Aviv hükümetinin Aralık 2022'nin sonlarında göreve başlamasından bu yana onay verdiği işgal birimi sayısı da 103'e yükseldi.

4 bin 379 dönüm Filistin arazisine el konuldu

Soykırımcı İsrail makamları "devlet arazisi" ilanları, kamulaştırma kararları ve askeri emirlerle Filistinlilere ait 4 bin 379 dönümden fazla araziye el koydu. ​​​​​​​

Aynı dönemde İsrail, 341 yıkım faaliyeti kapsamında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk, 431'i kadın 923 Filistinli zarar gördü.

Heyet Başkanı Şaban, 2026'ının ilk altı ayını yansıtan bu verilerin, "Yahudi yerleşim projelerinin, Filistin coğrafyasını yeniden şekillendirilmesi aşamasına geçildiğini ortaya koyduğunu" belirtti.

Şaban, bu saldırıların, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok bölgesinde egemenliğini dayatmayı ve ilhakı sahada ve idari düzeyde fiili bir duruma dönüştürmeyi amaçlayan politikasının bir parçası olduğunu vurguladı.