Çok Bulutlu 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2026 15:45

Azerbaycan, Ukrayna'daki SOCAR tesisine yönelik saldırı nedeniyle Rusya'ya nota verdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketine (SOCAR) ait akaryakıt istasyonuna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle Rusya'ya nota verildiğini duyurdu.

Azerbaycan, Ukrayna'daki SOCAR tesisine yönelik saldırı nedeniyle Rusya'ya nota verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede 5 Temmuz akşamı Mıkolayiv bölgesindeki SOCAR akaryakıt istasyonunun İHA saldırısına uğraması nedeniyle Büyükelçi Yevdokimov'a Azerbaycan'ın itirazı iletilirken, olayla ilgili diplomatik nota takdim edildi.

Bunun ilk olay olmadığı kaydedilen açıklamada, daha önce de Ukrayna'da SOCAR'a ait doğal gaz dağıtım kompresör istasyonu ile Odessa'daki petrol deposunun askeri saldırılara ve savaşın yıkıcı etkilerine maruz kaldığı, bu olaylarda önemli maddi zarar meydana geldiği ve şirket çalışanlarının yaralandığı hatırlatıldı.

Defalarca yapılan uyarılara rağmen benzer saldırıların devam etmesinin, bunların kasıtlı olarak gerçekleştirildiğine işaret ettiği belirtilerek, Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliği ile Harkiv'deki Fahri Konsolosluk binasının da çeşitli hava saldırılarında zarar gördüğü kaydedildi.

Yevdokimov'la yapılan görüşmede, Viyana Sözleşmeleri uyarınca diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinin korunmasına ilişkin yükümlülüklere titizlikle uyulmasının önemine dikkati çekildi.

Rusya'dan söz konusu olayların tamamının kapsamlı şekilde soruşturulması, yaşananlarla ilgili Azerbaycan tarafına gerekli açıklamanın yapılması ve sivil tesisler ile diplomatik temsilciliklerin korunmasına yönelik uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi istendi.

ETİKETLER
Rusya Azerbaycan Ukrayna
Sıradaki Haber
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1561'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
NATO Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için Uluslararası Medya Merkezi hazırlandı
15:54
2029'da gökyüzüne kilitleneceğiz: Dev göktaşı Dünya'yı teğet geçecek
15:41
SSB Başkanı Görgün: Tarihi bir zirve bizleri bekliyor
15:37
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1561'e yükseldi
15:28
'Kurgu kaza' yoluyla 200 milyon liralık haksız kazanç elde etmişler
15:27
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan binaların enkazından 8 Filistinlinin daha naaşı çıkarıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi'ne hazır
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi'ne hazır
FOTO FOKUS
NATO Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için Uluslararası Medya Merkezi hazırlandı
NATO Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için Uluslararası Medya Merkezi hazırlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ