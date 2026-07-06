Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan binaların enkazından 8 Filistinlinin daha naaşı çıkarıldı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri İsrail'in savaş uçaklarıyla Gazze kentindeki Sabra mahallesine düzenlediği saldırıda yıkılan bir evin enkazında çalışmalar yürüttü.

Filistinli Safedi ailesinin evinin enkazında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, aynı bölgede Cadallah ailesine ait evin enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73 bin 98'e, yaralı sayısının ise 173 bin 571'e yükseldi.

Bakanlık, enkaz altında ve yollar üzerinde hala çok sayıda cenazenin bulunduğunu, İsrail saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok noktaya ulaşamadığını aktardı.