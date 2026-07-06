2029'da gökyüzüne kilitleneceğiz: Dev göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

"99942 Apophis" adı verilen dev göktaşı, Dünya'ya yaklaşık 31 bin 600 kilometre mesafeden geçecek. Bu mesafe, yörüngedeki haberleşme uydularından bile daha yakın bir noktaya tekabül ediyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden gezegen bilimci Richard Binzel, insanlık tarihinde ilk kez bir göktaşının Dünya'nın yakınından geçişinin bu kadar kesin bir şekilde önceden tahmin edilebildiğini vurguladı.

Uzmanlar, göktaşının bir kuyruklu yıldız gibi hızla kaymayacağını, gökyüzünde saatler boyu yavaşça hareket eden parlak bir nokta şeklinde görüleceğini belirtiyor.

Çıplak gözle izlenebilecek

İtalya'da düzenlenen bilimsel çalıştayda sunulan görünürlük haritalarına göre, hava şartlarının elverişli olması durumunda yaklaşık 7,6 milyar insan bu ana tanıklık edebilecek.

Göktaşı, Avustralya semalarından başlayarak Kuzey Atlantik'e kadar uzanan rota boyunca yaklaşık yedi saat boyunca çıplak gözle takip edilebilecek.

En parlak konumuna Afrika'daki Kamerun üzerindeyken ulaşması beklenen göktaşını; Afrika, Asya, Güney Amerika'nın doğusu ve Avrupa'nın bir bölümünü kapsayan geniş bir coğrafyadaki milyarlarca insan rahatlıkla görebilecek.

Dünya için herhangi bir tehlike arz etmiyor

Göktaşının 2004 yılındaki ilk keşfinde, 2029 yılında Dünya'ya çarpma olasılığı 37'de 1 olarak hesaplanmış ve bu durum büyük bir endişe yaratmıştı. Ancak yirmi yılı aşkın süredir yapılan hassas gözlemler ve NASA'nın güncel verileri, Apophis'in en azından önümüzdeki yüzyıl boyunca gezegenimiz için hiçbir tehlike oluşturmayacağını kesin olarak kanıtladı.

Bilim insanları, bu yakın geçişi Dünya'nın yerçekimi kuvvetinin bir göktaşı üzerindeki etkilerini incelemek için eşsiz bir fırsat olarak görüyor.

Geçiş sırasında Dünya'nın uygulayacağı kütleçekim kuvvetinin, göktaşını Güneş etrafındaki yeni bir yörüngeye çekeceği ve bu esnada yüzeyinde heyelanlara yol açabileceği tahmin ediliyor.

Küresel çaptaki rasathaneler, bu nadir uzay olayını gözlemlemek için şimdiden hazırlıklara başladı.