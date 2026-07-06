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Türkiye
TRT Haber 06.07.2026 16:45

CHP YDK, 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. Kesin ihraç dosyalarında nihai kararın 13 Temmuz'daki toplantıda verilmesi bekleniyor.

CHP YDK, 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çağrısıyla başlayan disiplin süreci devam ediyor.

YDK, Mahir Polat başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Kurul, haklarında tedbirli kesin çıkarma cezası istenen isimlerin itirazlarını görüştü.

Eski YDK yedek üyesi Bülent Yücetürk ile eski Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanlarının yaptığı sekiz itirazın tamamı reddedildi. Kurulun, ihraç dosyalarına ilişkin nihai kararını 13 Temmuz'da vermesi bekleniyor.

CHP'de dokuz milletvekili hakkında başlatılan disiplin süreci de devam ediyor.

Kurul, milletvekilleri arasında yalnızca Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı.

Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da tedbirli kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer alıyor.

Tanju Özcan ise disiplin sürecinin ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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