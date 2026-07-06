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Türkiye
AA 06.07.2026 15:27

'Kurgu kaza' yoluyla 200 milyon liralık haksız kazanç elde etmişler

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kurgu kazalar ve hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerini zarara uğrattıkları öne sürülen 48 şüpheli gözaltına alındı.

'Kurgu kaza' yoluyla 200 milyon liralık haksız kazanç elde etmişler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge, ifade, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketleri, bilirkişi raporları, müşteki ve bilgi sahibi beyanları, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince düzenlenen kurgu kaza raporları ile sigorta şirketlerinden temin edilen hasar ödeme dosyalarının incelenmesi neticesinde şüphelilerin örgütlü şekilde kurgu trafik kazaları düzenledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin kamera bulunmayan bölgeleri tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdıkları, fotoğraflarını çekip kendi aralarında kaza tutanağı düzenledikleri, tamir ettirdikten sonra hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerine başvurdukları belirlendi.

Örgüt elebaşılığını E.G'nin yaptığı şüphelilerin bu yolla sigorta şirketlerini zarara uğrattığı, yaklaşık 200 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.

5 ilde operasyon

Soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, maddi hasarlı kaza tutanakları, sigorta poliçeleri, vekaletnameler, kaza taraflarına ilişkin notlar, sigorta ve kasko evrakları, farklı şahıslara ait kimlik belgeleri, temliknameler, ibranameler ve muhtelif evrak ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 17 avukatın hasar dosyalarının tahsil süreçlerinde yer aldığı, avukat A.A'nın örgüt adına hareket ettiği ve örgüt yöneticisi konumunda bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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İzmir Dolandırıcılık
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