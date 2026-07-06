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Türkiye
AA 06.07.2026 14:05

Sivas'ta bir kişi daha KKKA nedeniyle hayatını kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Sivas'ta bir kişi daha KKKA nedeniyle hayatını kaybetti

Koyulhisar ilçesi Aksu köyü Evelikli Yaylası'nda yaşayan Solmaz Aksu'ya kene tutundu.

Aksu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Aksu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Aksu'nun cenazesinin Aksu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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Sivas KKKA Kene
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