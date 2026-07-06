Çok Bulutlu 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.07.2026 15:08

ABD Başkanı Trump yarın Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yarın tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Trump yarın Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ankara’da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

 

Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Trump'ın Ankara programı belli oldu

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36'ncı⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray, Trump'ın programını duyurdu.

ABD Başkan'ı Trump, Ankara'ya yarın öğleden sonra varacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

ABD Başkanı Trump'ın Ankara programı belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın Ankara programı belli oldu

Trump, Devlet Karşılama Töreni ve Şeref Kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmeye geçecek.

Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'na katılacak.

ABD Başkanı, Çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Trump, aynı gün Ankara’dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek.

ETİKETLER
ABD Donald Trump NATO Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Bolu Belediyesinde "irtikap" davası süreci başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
NATO Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için Uluslararası Medya Merkezi hazırlandı
15:54
2029'da gökyüzüne kilitleneceğiz: Dev göktaşı Dünya'yı teğet geçecek
15:47
Azerbaycan, Ukrayna'daki SOCAR tesisine yönelik saldırı nedeniyle Rusya'ya nota verdi
15:41
SSB Başkanı Görgün: Tarihi bir zirve bizleri bekliyor
15:37
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1561'e yükseldi
15:28
'Kurgu kaza' yoluyla 200 milyon liralık haksız kazanç elde etmişler
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi'ne hazır
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi'ne hazır
FOTO FOKUS
NATO Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için Uluslararası Medya Merkezi hazırlandı
NATO Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için Uluslararası Medya Merkezi hazırlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ