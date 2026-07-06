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Gündem
TRT Haber 06.07.2026 15:40

SSB Başkanı Görgün: Tarihi bir zirve bizleri bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, NATO Zirvesi ve Savunma Sanayii Forumu vesilesiyle Türkiye’ye ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi havalimanında karşıladı.

SSB Başkanı Görgün: Tarihi bir zirve bizleri bekliyor

Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, zirve hazırlıkları sürecinde Genel Sekreter Rutte ve ekibiyle yakın eşgüdüm içinde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda düzenlenecek olan Savunma Sanayii Forumu’nun önemine değinen Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık olarak koordinasyonunu üstlendiğimiz Savunma Sanayii Forumu’nun sağlayacağı güçlü zeminde, İttifak’ın savunma sanayii alanındaki iş birliğini daha ileri taşıyacak önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz."

Görgün, gerçekleştirilecek temasların ve zirvenin uzun vadeli ilişkilere katkı sağlayacağına işaret ederek, "Verimli sonuçlar üreteceğine ve uzun vadeli stratejik ortaklıklara yeni bir ivme kazandıracağına inandığımız tarihi bir zirve bizleri bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Mark Rutte NATO Haluk Görgün NATO Ankara Zirvesi Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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