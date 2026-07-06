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Türkiye
AA 06.07.2026 15:18

Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 2'si ölü bulundu

İstanbul'un Şile ilçesinde denizde kaybolan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 2'si ölü bulundu

Şile'de dün farklı bölgelerde denize giren İsa Bodur (42), Ahmet Can Yavuz (24) ve Umut Gümüş (25) kayboldu.

Bu kişileri aramak için jandarma, itfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bodur'un cesedi Sofular Mağarası açıklarında kayalıklara sıkışmış halde bulundu.

Akçakese Plajı'nda denize giren Yavuz'un cansız bedenine de ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cenazeler incelemelerin ardından morga götürüldü.

Akçakese Plajı'nda suya giren Gümüş'ün bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, dün Şile Kaymakamlığı tarafından, hava muhalefeti nedeniyle Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışında ilçede denize girişler yasaklanmıştı.

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