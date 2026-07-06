Malatya'da tırla otomobil çarpıştı: Aynı aileden 3 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Mustafa Koşkan (55) idaresindeki otomobil, Morhamam Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışanlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Koşkan ile araçta bulunan eşi Ayşe (54) ve kızı Duygu Ecrin Koşkan'ın (16) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan ve henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.