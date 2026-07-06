Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Bereketli Mahallesi yakınlarında çıkan ve Konakpınar, Çaparlı, Ataköy mahalleleri çevresinde etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları dünden bu yana devam etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bu arada Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangında hasara uğrayan tarlalardaki mahsullere ilişkin tespit çalışmaları yürütüyor.

"Uçaklar, dozerler, makineler sağ olsunlar, kurtardılar"

Konakpınar Mahallesi sakinlerinden Remzi Çakır, yangının Bereketli Mahallesi yakınlarında daha çok etkili olduğunu söyledi.

Mahalledeki bir hayvan damında da hasar oluştuğunu anlatan Çakır, "Yangının nasıl çıktığını bilen yok, Konakpınar, Çaparlı'ya kadar dayandı. Uçaklar, dozerler, makineler sağ olsunlar, kurtardılar."