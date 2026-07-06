Trafikte yeni yaptırımlar geliyor

Trafik güvenliği için yeni tedbirler alınacak. Aday sürücüler için trafik kuralları sıkılaştırılacak.

AK Parti, 30 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklifle trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren ihlaller, aday sürücüler için doğrudan ehliyet iptaline neden olacak.

Drift yapmak ve makas atmak gibi ihlaller, normal sürücülerde ehliyetin geçici olarak geri alınmasını gerektiriyor. Aday sürücülerde ise bu ihlaller doğrudan ehliyet iptaline yol açacak.

Aday sürücüye hata affı yok

Daha önce yönetmelikle uygulanan bazı cezalar kanun kapsamına alınacak. Aday sürücüler, 75 ceza puanını aşmaları veya 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanmaları halinde ehliyetlerini kaybedecek.

Ölümlü kazaya sebebiyet vermek, kırmızı ışık ihlali ve hız sınırı aşımı gibi trafik ihlalleri de ehliyetin alınmasına yol açacak. Ehliyeti iptal edilen sürücüler, yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak. Teorik ve direksiyon sınavlarını tekrar geçmek zorunda kalacak.

Mevcut düzenlemeye göre; drift yapan ve makas atan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınıyor. Araçları aynı süre boyunca trafikten men ediliyor; idari para cezası uygulanıyor.

Kanun teklifiyle Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından ortaya çıkan hukuki boşluğun giderilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle hem yasal altyapının güçlendirilmesi hem de trafik güvenliğinde caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor.