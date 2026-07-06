Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 06.07.2026 11:40

NATO Ankara Zirvesi'nde ulaşım TOGG limuzinlere emanet

Ankara'da 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan kırmızı-beyaz renkteki TOGG limuzinler, ulaşım hizmetinde kullanılacak.

NATO Ankara Zirvesi'nde ulaşım TOGG limuzinlere emanet

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 10 adet TOGG T10X'in limuzin modeli özel hazırlandı.

Yerli ve milli araçlar, NATO Zirvesi boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

NATO Ankara Zirvesi'nde ulaşım TOGG limuzinlere emanet

Kırmızı-beyaz renkte NATO için özel hazırlanan 8 kişi kapasiteli limuzinler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek.

NATO Ankara Zirvesi'nde ulaşım TOGG limuzinlere emanet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.

NATO Ankara Zirvesi'nde ulaşım TOGG limuzinlere emanet

Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.

ETİKETLER
Ankara NATO NATO Ankara Zirvesi TOGG
Sıradaki Haber
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Samsun'da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Sinema Genel Müdürlüğü NATO arşivlerini açtı
13:04
Dünyadaki son bitkilerin ne zaman öleceği hesaplandı
13:05
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne 17 bin 322 aday başvurdu
12:52
Türk bilim insanları pil ömrünü uzatabilecek hibrit polimer geliştirdi
12:51
Ankara trafiğinde NATO tedbirleri devrede
12:35
İmamoğlu'nun "sahte diploma" iddiasıyla yargılandığı davada 5. duruşma
Nesli tehdit altındaki Nil Kaplumbağası Antalya'da görüntülendi
Nesli tehdit altındaki Nil Kaplumbağası Antalya'da görüntülendi
FOTO FOKUS
Müzakereye giden yolda Türkiye etkisi
Müzakereye giden yolda Türkiye etkisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ