Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2026 12:03

UNICEF: Sudan'daki iç savaşta 6 ayda 300'den fazla çocuk öldü veya yaralandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da devam eden iç savaşta bu yılın ilk 6 ayında, 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi.

UNICEF: Sudan'daki iç savaşta 6 ayda 300'den fazla çocuk öldü veya yaralandı

UNICEF'in konuya ilişkin açıklamasında, çatışmaların son dönemde özellikle Kordofan, Darfur ve Mavi Nil eyaletlerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, çoğunluğu insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle yılın ilk 6 ayında 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği veya yaralandığı belirtildi.

Çatışan taraflara sivillerin ve sivil altyapıların korunması, insani yardım koridorlarının hızlı ve engelsiz şekilde açılması ve çocukların zarar görmemesi için tüm önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

Ayrıca, açıklamada görüşüne yer verilen UNICEF Sudan Temsilcisi Sheldon Yett ise "Çocuklar acımasız bir şiddet, yerinden edilme ve yoksunluk sarmalının ortasında kalmıştır." ifadesini kullandı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de yerinden edildi.

ETİKETLER
UNICEF Sudan
Sıradaki Haber
Genel Sekreter Rutte'den, NATO'nun Brüksel'deki karargahından Ankara Zirvesi'ne mesaj
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Sinema Genel Müdürlüğü NATO arşivlerini açtı
13:04
Dünyadaki son bitkilerin ne zaman öleceği hesaplandı
13:05
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne 17 bin 322 aday başvurdu
12:52
Türk bilim insanları pil ömrünü uzatabilecek hibrit polimer geliştirdi
12:51
Ankara trafiğinde NATO tedbirleri devrede
12:35
İmamoğlu'nun "sahte diploma" iddiasıyla yargılandığı davada 5. duruşma
Nesli tehdit altındaki Nil Kaplumbağası Antalya'da görüntülendi
Nesli tehdit altındaki Nil Kaplumbağası Antalya'da görüntülendi
FOTO FOKUS
Müzakereye giden yolda Türkiye etkisi
Müzakereye giden yolda Türkiye etkisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ