Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne 17 bin 322 aday başvurdu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Orta Asya'nın en kapsamlı yükseköğretim öğrenci seçme organizasyonlarından biri olan MANAS-ÖSYS 2026'yı başarıyla gerçekleştirdi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen sınav kapsamında ilk oturuma 11 bin 230, ikinci oturuma ise 6 bin 92 aday üniversite öğrencisi katıldı.

18 Sınav Binası, 369 Derslik, 902 Görevli

MANAS-ÖSYS 2026, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ait 11, Maarif Okullarına ait 5 ve Manas Türk Okullarına ait 2 bina olmak üzere toplam 18 sınav binasında gerçekleştirildi. Toplam 369 derslikte yapılan sınav organizasyonunda 902 akademik, idari ve destek personeli görev aldı.

Güvenlik, kimlik doğrulama, salon organizasyonu ve sınav uygulama süreçleri en yüksek standartlarda yürütülürken, organizasyon boyunca herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Rektör Ceylan: Her yıl artan güven, Manas'ın saygınlığının en güçlü göstergesidir

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, MANAS-ÖSYS'nin yalnızca öğrenci kabul edilen bir sınav olmadığını, aynı zamanda fırsat eşitliği, akademik liyakat ve şeffaflığın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Ceylan, her yıl artan başvuru sayısının gençlerin Manas Üniversitesine duyduğu güveni açıkça ortaya koyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Her aday eşit şartlarda sınava giriyor ve başarı tamamen bilgi ve yetenekle belirleniyor. Yıllardır aynı ilke ve kararlılıkla yürüttüğümüz bu süreçte adaylarımızın haklarını zedeleyecek hiçbir uygulamaya izin vermeden sınavlarımızı güvenli, şeffaf ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Her yıl artan başvuru sayısı ise Manas'ın eğitimde ulaştığı saygınlığın en somut göstergelerinden biridir."

"Manas'ın en büyük gücü kurumsal dayanışma Ruhudur"

Rektör Ceylan, sınavın başarıyla tamamlanmasında emeği bulunan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek, MANAS-ÖSYS Başkanlığı başta olmak üzere organizasyonda görev alan tüm çalışanların özverili çalışmalarının örnek bir kurumsal dayanışma sergilediğini vurguladı.

Sınav günü kampüste çocuklarını heyecanla bekleyen ailelere de teşekkür eden Ceylan, ailelerin üniversiteye duyduğu güvenin kendileri için en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti.

MANAS-ÖSYS 2026'nın başarıyla gerçekleştirilmesinde birçok eğitim kurumu ve paydaş önemli katkılar sundu.

Rektör Ceylan, sınav organizasyonuna bina tahsisi ve insan kaynağı desteği sağlayan Maarif Okullarına, Maarif bünyesindeki Ala-Too Üniversitesi, Ala-Too Tıp Fakültesi, Seytek İlkokulu, Cambridge Okulu ve Merkez Maarif Okuluna, ayrıca Bişkek Türk Büyükelçiliğine bağlı Türk okullarına teşekkür ederek, eğitim alanındaki bu iş birliğinin gençlerin geleceğine yapılan ortak yatırımın güçlü bir örneğini oluşturduğunu belirtti.

Üniversite yönetimi adaylarla bir araya geldi

Sınav günü Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev sınav merkezlerini ziyaret ederek aday öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Üniversite yönetimi, organizasyonu yerinde takip ederek görevlilerden bilgi aldı, adaylara başarı dileklerini iletti ve sınavın güvenli şekilde yürütülmesini yakından izledi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev ise Manas Üniversitesinin Kırgızistan'ın en başarılı öğrencileri tarafından tercih edilen yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirterek, üniversitenin uluslararası standartlardaki eğitim anlayışı ve sunduğu imkânların bu ilgiyi her geçen yıl daha da artırdığını ifade etti.

Lise boyunca Manas’a hazırlık

Aday öğrenciler Manaslı olabilmek için lise yılları boyunca sınava hazırlandıklarını, Manas’ın kendilerine iyi bir geleceğin kapısını açacağına inandıklarını söyledi.

Manas’ı yüksek kalitesi, geniş imkânları ve Türkiye ile Kırgızistan arasında dostluk köprüsü olması nitelikleri ile bildiklerini söyleyen veliler ise Manas’tan mezun olacak çocuklarının ülkelerine de büyük fayda sağlayacağını belirttiler.

Sonuçlar 7 Temmuz'da açıklanacak

MANAS-ÖSYS 2026 sonuçları 7 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Ölçme ve değerlendirme süreci gelişmiş optik okuyucu sistemleri ve çok aşamalı kontrol mekanizmalarıyla yürütülürken, adaylar sonuçlarını üniversitenin elektronik başvuru sistemleri olan www.manas.edu.kg ve exams.manas.edu.kg üzerinden takip edebilecek.