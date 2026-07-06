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Dünya
AA 06.07.2026 14:10

Katil İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralılarınki 25'e ulaştı.

Katil İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır bombalandı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinde ise İsrail güçleri Şati Şimali bölgesinde bir balıkçı teknesini insansız hava aracıyla hedef aldı.

Saldırıda Filistinli Ebu Rayyale ailesinden 3 balıkçı yaralandı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyindeki Tel Heva Mahallesi'nde bir eve füzeyle saldırı düzenlemişti.

Saldırı sonucu karı-koca hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirmiş, 16 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından yapılan ilk açıklamalarda, araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı iki olarak açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Han Yunus'un kuzeyindeki Meftarik Matahin bölgesi yakınlarında başka bir aracı da hedef aldığını aktarmıştı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025’te uygulamaya giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenliyor. Son dönemde ise İsrail güçleri, Gazze'de araçları hedef alan hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

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