NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek.

Rutte, Ankara seyahatinden önce yaptığı açıklamada, iki gün sürecek NATO Ankara Zirvesi'nin "büyük ölçüde sonuçlara odaklanacağını" söyledi.

NATO Ankara Zirvesi

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne 32 üye ülkenin yanı sıra Asya-Pasifik'teki bazı NATO ortaklarının liderleri ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi çeşitli davetlilerin katılımı öngörülüyor.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde liderler, şimdiye kadarki en kapsamlı NATO Savunma Sanayi Forumu'nda bir araya gelecek. İkinci günde ise oturumlarda zirvenin ana gündem maddeleri ele alınacak.

Zirvede Transatlantik ilişkilerde son dönemde artan gerginliklere rağmen müttefiklerin birlik ve dayanışma mesajı vermesi en önemli beklentiler arasında yer alıyor.

Ana gündem maddeleri arasında Avrupa'nın konvansiyonel savunmada liderliği üstlenmesi ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının yeniden değerlendirilmesini öngören "NATO 3.0" vizyonunun inşa edilmesi bulunuyor.

Ukrayna'ya desteğin geleceğinin de ele alınacağı zirvede müttefiklerin savunma harcamalarını ve savunma sanayi üretim kapasitelerini artırmaları konusunda taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

NATO Ankara Zirvesi, uluslararası basının en yoğun katılım göstereceği NATO zirvesi olacak.

