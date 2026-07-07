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Gündem
TRT Haber 07.07.2026 09:59

ABD Başkanı Trump'ın Ankara mesaisi başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak ve 36. NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak amacıyla saatler sonra Ankara'da olacak.

ABD Başkanı Trump'ın Ankara mesaisi başlıyor
[Fotograf: AA]

Türkiye, küresel diplomasinin en kritik buluşmalarından biri olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle öğle saatlerinde Başkent’e ulaşacak olan Trump, iki gün boyunca yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler; savunma, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımların ele alınacağı temaslarda, ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

İlk gün: Beştepe’de resmi karşılama ve baş başa görüşme

Beyaz Saray tarafından paylaşılan programa göre, ABD Başkanı Trump’ın Ankara’daki ilk durağı Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Trump, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Şeref Kıtası'nı selamlayacak olan Trump, törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.

İkinci gün: NATO Zirvesi ve kritik ikili temaslar

Ziyaretin ikinci gününde Trump’ın programı NATO Zirvesi odaklı devam edecek. Sabah saatlerinde NATO resmi karşılama töreni ve "aile fotoğrafı" çekimine katılacak olan Trump, ardından NATO Liderleri Çalışma Oturumu’na iştirak edecek.

Zirvenin en dikkat çekici kısımlarından birini ise öğleden sonraki ikili görüşmeler oluşturacak. ABD Başkanı Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Basın toplantısıyla veda edecek

Ankara’daki temaslarını tamamlayacak olan Donald Trump, yarın akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyerek ziyaretine ve zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Trump, bu toplantının ardından Ankara’dan ayrılarak Washington’a hareket edecek.

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