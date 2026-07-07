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Gündem
AA 07.07.2026 09:21

Bakan Güler: Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "(NATO Ankara Zirvesi) Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir" dedi.

Bakan Güler: Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır

Milli Savunma Bakanı Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Ankara Palas'ta düzenlenen "Allies in Ankara" programının açılışında konuştu.

Bakan Güler'in konuşmasının satır başları şöyle;

Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir.

Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir.

(NATO Ankara Zirvesi) Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir.

Ayrıntılar gelecek...

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