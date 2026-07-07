Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde dünya liderlerini ağırlayacak

Erdoğan 32 üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak.

Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağı zirveye, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelen bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Bu kapsamda saat 11.00'de Kanada Başbakanı Mark Carney, saat 12.30'da ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı görüşecek.

Erdoğan saat 15.00'te ise ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 19.30'da konuk devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.